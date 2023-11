Minu kassapidaja ja teised toredad inimesed

Mõned aastad tagasi, just pühadeaegu, olin poes. Nagu ikka – pärast tööd ja omadega läbi, mõtted hajali, vaimusilmas juba magamistoas mõnusas keras, raamat käes. Tõstsin lindile võrgu mandariinidega, ilma et oleksin neile vähimatki tähelepanu pööranud. „Oi!“ hüüatas kassapidaja, kena keskealine daam. „Siin on ju mõned koledad sees!“ „Las olla,“ vastasin, tundes pelgalt ükskõiksust ja rammestavat väsimust kontides. „Kuidas,“ imestas tema, „tänapäeva Koidula ei saa ju mädanenud mandariinidega koju minna!“ Kohemaid tõusis ta toolilt ja lippas mulle paremat pakki hankima.