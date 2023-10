Seitse uut ja põnevat raamatut, mida sel sügisel kindlasti lugeda

Christina Baker Kline

„ORVURONG“

Tõlkija Tiina Viil

Rahva Raamatu kirjastus

Ajaloolistele allikatele toetuv romaan räägib vanemateta lastest, nende imetabasest võimest hakkama saada ja ellu jääda. Lugu pendeldab kahe ajastu vahel: selle ühes otsas on nn orvurongid, millega 1854–1929 toimetati sadu tuhandeid vanemateta jäänud lapsi USA idarannikult Kesk-Läände. Ehkki eesmärk oli pealtnäha õilis – pakkuda lastele asenduskodu ja väärikat kasvatust –, õitses kauni sildi all räpane äri. Üks romaani peategelane on nüüdseks 90aastane Vivian, kelle noorus möödus ränkades tingimustes mööda kasuperesid rännates. Juhuse tahtel satub tema majja teismeline – tänapäevases kasuperes elav Molly. Hoolimata pea sajandipikkusest vanusevahest on neis saatustes palju sarnaseid jooni.

Andrus Kasemaa

„AU KOLHOOSIKORRALE!“

Varrak

Kahekümnest lookesest koosnev raamat on peaaegu nagu etnograafiline uurimus – autor on jälginud ja sõna andnud meie keskel kulgevatele muttidele ja ättidele, vaestele ja napsistele. Kuulab ja talletab jaburaid lugusid ja heietusi poesabas ja bussipeatuses. Pikib vahele oma elukogemust. Mõtiskleb kuuldu üle ja proovib mõista. Praeguses karmide hinnangute maailmas on vahelduseks täitsa mõnus kohata nii sooja ja leplikku tegelast.

Erlend Loe

„DOPPLER“

Tõlkija Sigrid Tooming

Varrak

„Doppleri“ minategelane meenutab mingis mõttes Kasemaa oma. Lugu on mõistagi hoopis teistsugune, aga miskit sarnast on nende kahe viisis asju näha ja kirjeldada. Doppler on tubli norra pereisa, kes ühel päeval käib rattaga sõites üle kaela ja saab ilmutuse. Ta kolib oma vaevaga teenitud majast ja eeskujuliku pere juurest linnalähedasse metsa ning hakkab erakuks. Paraku on saatusel omad plaanid ja riburada täitub Doppleri telgi ümbrus kõikvõimalike kentsakate tegelastega.

„RAUDNE DOLLY – laevahukus ei upu, sõjatules ei põle“

Elulooraamatu on kirja pannud Inga Raitar

Kirjastus Legend