Lemmikvärv on kroom! Pilguheit Ameerika hobiautode legendaarsesse kultuuri

Optimismiajastu uskus tulevikku kui lunastajasse. Popfuturism, nagu seda ajastut ja stiili kutsutakse, kujutas muretut tehnoloogilist tulevikku, millel polnud määratud teostuda. Või siiski? Popfuturistlikelt joonistustelt hakkab silma midagi, mis omal moel jõudis pärisellu – ja see on autodisain. Jättes kõrvale füüsikat eirava lennuvõime, suutis Ameerika viiekümnendate kuldajastu autotööstus maa peale jäädes teoks teha osa popfuturismist.

Ilmselgelt tegid Ameerika autokujustajad ja -insenerid midagi väga õigesti. Ameerika hobiautod on pilkupüüdvad ja ihaldusväärsed praeguseni, hoolimata sellest, et viiekümnendate autodisaini on ka kirjeldatud üleolevalt kui „frivoolset“ ja „groteskset“, võrreldud põlglikult loomade ja mööbliesemetega. Tolleaegse autodisaini olemuse kohta olevat üks sekretär Detroitist öelnud, et tema lemmikvärv on kroom. Ent inimesed olid neis autodes õnnelikud ning on siiamaani.

Cadillac oli see, kes 1948. aastal kujustas esimesena niinimetatud sabauime – Ameerika autode kuldajastu sümboli.

Viiekümnendatel kätte jõudnud Ameerika autotööstuse kuldajastu sümboliks on kujunenud Cadillac Eldorado. Miski selles autos (ja tema nimes) on sedavõrd mõjuv, et temasse armuti hetke pealt ja miski ei näita, et see armumine üle läheks. Ehisdetailide rohkus sõltus mõistagi rahakotist, 1959. aasta Eldorado interjööri sai kaunistada 48 moel ning autot kutsuti ka ratastel Taj Mahaliks. Cadillac oli tõepoolest kümnendi kuningas, Cadillace müüdi üle kahe korra rohkem kui kõiki teisi luksusautosid kokku. Ning muidugi, Cadillac oli see, kes 1948. aastal kujustas esimesena niinimetatud sabauime – Ameerika autode kuldajastu sümboli.

Sabauimed said nii populaarseks, et need kaunistasid praktiliselt kõike, kastikateni välja, näiteks võrratu Chevrolet El Camino. Oma tööd ja publikumenu nautivad disainerid kujundasid autodele kahes või kolmes kontrastses toonis värvitud kered, panoraamselt avarad tuule- ja tagaklaasid, kumerad ukseklaasid.