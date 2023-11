10 iluküsimust

Mulle meeldib nägu veega pesta, puhastamiseks kasutan Maria Galland 67 Oil In Milk Sublime Cleanserit. Pesemise ajal masseerin nahka, selle puhastajaga jooksevad näpud ilusti nahal. Hommikuti puhastan nägu Germaine de Capuccini tooniku ja külma veega; kui on trennihommik, siis Clarins Purifying Gentle Foaming Cleanseriga. Silmaümbruskreemidest on lemmik Dermalogica Biolumin-C Eye Serum. Ma ei ole väga suur iluprotseduuride tegija, aga meigiga magama ei lähe ma mitte kunagi.

2. Kas sul on välja kujunenud oma lemmikhooldustooted?

Aastate jooksul on lemmikud muutunud, kaubamärkidest on Maria Galland ja Dermalogica aga vannituppa alati tagasi jõudnud.

3. Millise eksklusiivse iluprotseduuriga end aeg-ajalt hellitad?

Mu ema on massöör, seega on mind ära hellitatud – heast massaažist ei ütle ma kunagi ära.

4. Kui saaksid valida üksikule saarele kaasavõtmiseks vaid ühe iluhooldusvahendi, siis mis see oleks?

Päikesekreem.

5. Missugused on sinu meikimispõhimõtted? Mis peab kindlasti olema?

Minu jaoks on meikimine alati mänguline. Ainuke kindel asi, mida iga kord kasutan, on hea ripsmetušš. Kõik muu sõltub tujust. Viimase aja lemmikuks on saanud Xlash Mascara With Vitamin E.

6. Kuidas hoolitsed juuste eest?

Olen lokilammas, tagatipuks värvisin umbes aasta tagasi ennast ka veel blondiks. Juuste niisutamine on muutunud väga oluliseks, muidu näen välja nagu nuustik. Muud polegi vaja, natuke vahtu ja juuksed kuivavad ise ilusaks lokiks.

7. Milline on sinu kehahooldus?

Olen külma vee austaja, see mõjub ka nahale hästi. Kui vaja, määrin kehale õli, kreemitan käsi ja jalgu. Muide, kui alustasin külma vee all käimisega, on niisutamisvajadus vähenenud.

8. Jaga salanippi, mis tõstab tuju ja teeb sind ilusaks.

Punane huulepulk mõjub alati!

9. Kas usud (ilu)toidulisandite võlujõusse?

Oleks muidugi tore, kui midagi siin maailmas toimuks võlujõuga... aga ma pigem pooldan teadlikku toitumist, puhast vett ja piisavat und. Ka trenn on mu jaoks tähtsal kohal.

10. Millal ja miks pöörduksid ilukirurgi poole?

Ma sooviks vananeda graatsiliselt, ilma sekkumiseta. Olen 42 ja peeglist vaatab vastu meeldivalt kogenud nägu. Pean tunnistama, et mul on geenidega vedanud, näen välja palju noorem, kui passist võib välja lugeda. Aga ma ei tea, kas see on üldse oluline, arvan, et kõige tähtsam on sisemine sära ja elujõust pakatamine.