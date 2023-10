ARMASTUSE ANKEET | Ettevõtja Kriss Soonik-Käärmann: tegin solvangust endale komplimendi

Kriss Soonik-Käärmann, moedisainer ja ettevõtja, kelle pesubränd tähistas sel sügisel 15. sünnipäeva ja kel sündis sel aastal teine laps, teab, et nii äris kui ka armastuses on vaja tööd teha ja tugev olla. Kriss on särtsakas naine, kelle loomingut on tunnustatud Kuldnõelaga, kelle modellid lehvitavad maitsekat pesu kandes inglitiibu. Kõige krooniks oskab ta teravaid repliike komplimendiks pöörata.