RETSEPTID | Jahihooaeg – Eva Luigase viis parimat põdraliha- ja rupskirooga

Evalt kuldsed sõnad: „Kui peres on jahimees, siis suurtootmisest pärit lihakraami toidulauale eriti ei satu. Küll aga nõuab see kokalt ka siseelundite toiduks tegemise oskust. Sest kui loom kütitud, oleks viisakas kõik, mis temast süüa kõlbab, viimse ribani ära tarbida. Vaid nii on looma metsast väljatoomisel mõte sees.“