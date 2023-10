Teadlased: saledaid ja vähesportlikke mehi niidavad südamehaigused kaks korda enama tõenäosusega kui ülekaalulisi ja sportlikke

Üllataval moel on võimalik teha tähtsaid muudatusi, mis mõjuvad peaaegu kohe. Muudatused jõuavad rakkudeni kiiresti ja tekitavad hea enesetunde. Mitte millekski pole mitte kunagi liiga hilja. Vanusest olenemata – kui kurnavat haigust pole ligi hiilinud – on küllaltki lihtne olulisi muudatusi teoks teha, sest piisab vähesest. Isegi haigena ja ka pärast haigust – isegi vähki –, on iseenda aitamisel suur mõju.

Meie ellu plõnnib iga päev uudiseid teadusuuringutest, mis on tõenduspõhised, kuid ei asetu suurde pilti. Näiteks hiljuti leitud kinnitus, et magusaine aspartaam on enam-vähem sama ohtlik kui naftakeemiatoode. Vesi on loomulikult kõige tervislikum, aga kui teinekord tahaks kohvi asemel juua Coca-Colat? Kas valida Zero või tavaline?