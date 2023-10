SAJANDI ARMASTUSLUGU | Noorukesest hiinlannast sai John Lennoni armuke mehe abikaasa Yoko käsul

Hiljuti linastus maailma kinodes tõsielufilm John Lennoni armuloost May Pangiga . Kuidas sai selline suhe Yoko Ono kiiva kotkapilgu all sündida?

Aasta oli siis 1973. Ono oli saanud 40aastaseks, Lennonil terendas ees 33. ja May Pangil 23. sünnipäev. Eksbiitel töötas parasjagu neljanda stuudioalbumi kallal. Yoko ja Johni abielu oli madalseisus, mees kohtus teiste naistega ja Yoko tegi nende juures erasekretärina töötavale Mayle ettepaneku hakata Johni armukeseks. Just nii – Yoko ise õhutas nad kokku. Küllap tundus talle, et mees võib käte vahelt minema libiseda, ja lootis, et sel moel saab ta olukorda paremini kontrolli all hoida.