MOESPIKKER | Need on selle sügise viis kõige trendikamat meigistiili

Beežides ja pruunikates latetoonides jumestus näeb välja loomulik ja elegantne, sobides enamikule. Selleks et nägu ei jääks ühtlaselt plass, tasuks õppida selgeks kontuurimistehnika. Hetke kõige popim (ja loomulikuma muljega) on nn underpainting, mis tähendab, et tume kontuurimiskreem ja hele peitekreem hajutatakse jumestuskreemi alla. Õiged kohad tumeda kreemi jaoks on lauba kõrgeim osa, põsesarnad, ninaküljed, peitekreem aga kantakse lauba keskosale, silmade alla, kulmuluule, mööda ninajuurt ning lõuale. Kes aga soovib hakkama saada vanal heal klassikalisel viisil, võtab appi päikesepuudri, mis suure pintsli abil põsesarnadele kantuna samuti kauni efekti loob.