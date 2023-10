Kuhu minna ja mida teha oktoobris? Eesti Naise toimetuse kultuurisoovitused

Aafrika allegooria Fotografiskas

Lõpetasin äsja Doris Lessingu Aafrika-lugude valimiku, mis ilmus Loomingu Raamatukogu kuldsarjas, ja otsekui teema jätkuks kohtusin Fotografiskas fotokunstniku Omar Victor Diopi ning tema loominguga. Diop on loonud mõjuva Aafrika-teemalise allegoorilise paradiisi, originaalsed autoportreed on kunstniku viis austada ajaloolisi tegelasi ning juhtida tähelepanu tundlikele probleemidele. Anu

Saladused Tartu Kunstimuuseumis

Ingrid Alliku näituse „Sekret“ idee pärineb tüdrukute lapsepõlvemängust, milles on soov oma „aardeid“ peita, aga samas neid ka näidata. Kunstnik tutvustab aastatega kogunenud kollektsiooni, isiklikke tähendusi kandvaid esemeid õhukese liivakihiga kaetud klaaspindade all. Vaataja tõmmatakse mängu, kus saladused tuleb ise avastada. Kõigi esemete kohta on näituse kataloogis sisukas selgitus, mis on kui võti salamaailma. Anu