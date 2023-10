KUULA | Suhtejutud: tänapäeval tuleb naiselt küsida, kas üldse võib talle välja teha

Tõuke sellisel teemal arutlemiseks said saatejuhid lugeja Andreselt, kes kirjutas:



„Mul on mure. Kohtusin kena naisterahvaga. Meil läks kõik hästi ja on ka siiani hästi. Me oleme toredas suhtes, aga ei ela koos. Seal on aga üks “aga“... Kurameerimisfaasis ma tegin välja ja see tundus ka loomulik. Nüüd oleme suhtefaasis ja ma tunnen, et olen ennast nurka mänginud. Naine nagu ootaks sama standardit, aga ma ei julge ka seda teemat puudutada. Et kasvõi näiteks võiks osa meelelahutusarveid ise maksta. Ma tunneks nagu mul lasuks suur koorem. Kas kõik on tõesti algusest peale olnud vale ja me peaks lahku minema? Pidama tõsise ja ausa vestluse teise poolega, et ma seda standardit ei suuda hoida ja kuidas ta nägemus sellega on? Mul isegi oleks piinlik seda teemat tõstatada mehena.“