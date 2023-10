Kolmnurkne nõiaring – kas oled ohver, süüdistaja või päästja?

Meil kõigil tekib suhetes pingeid ja erimeelsusi. Mõnikord tundub, et partner, laps, vanem, sõber, töökaaslane, ülemus, valitsus või lihtsalt kogu elu on ülekohtune ja mulle tehakse liiga. Mõnikord tunneme end ebaolulise ja mittemõistetuna. Ikka juhtub, et keegi tahab, et teeksin midagi, mis käib mul üle jõu või mida ma teha ei taha. Sel hetkel näib, et sarnaselt Antiik-Kreeka mütoloogilise Atlasega kannan õlgadel kogu maailma raskust.