Viis uut raamatut, mida sel sügisel kindlasti lugeda

Debüütromaani autor on Soome lavastaja, koreograaf ja tantsukunstnik. Romaan üritab välja juurida nimitegelase sees vohavat kurbuse „risoomi“, mis tekitab autoris viha enda, oma elu, keha ja lähedaste vastu. Aga see teekond või otsing ise pole sugugi vihane või kurb. Leidsin neist lugudest ohtralt kokkupuutepunkte oma eluga ja väga huvitav oli aru saada, kuidas üks või teine seik on hakanud tööle minuga enam-vähem üheealise naise silmade läbi. Me kõik ripume oma lapsepõlve küljes, millest lahtilaskmiseks – kui seda üldse võimalik on teha – läheb vaja jõudu, raputavaid sündmusi ja rammusat elukogemust.

Taas debüütromaan. Autor on New Yorgis üles kasvanud Palestiina immigrantide haritud tütar. Nagu pealkiri ütleb, läbib romaani punase niidina ebavõrdsus, mis valitseb araabia peredes meeste ja naiste vahel. Sünnist saadik veendakse tüdrukut, et tema elu eesmärk on teenida – kõigepealt oma vendi ja vanemaid, siis meest ja tolle perekonda ning oma lapsi. Kui sind tabab ebaõnn ja sünnitad tütre, saad avalikust häbistamisest hoolimata millalgi veidi kergemalt hingata, kui laadid osa oma koormast tütre habrastele õlgadele. Taas pean ütlema, et ehkki kõik, millest see raamat räägib, on karjuvalt ebaõiglane ja siinses kultuuriruumis väga raskesti mõistetav, on see kirjutatud haaravalt ja pigem leebes võtmes. Tundsin lugedes korduvalt tänulikkust, et olen sündinud ja kasvanud Eestis. Ühtlasi tajun, et vaatan teistsuguse pilguga ka meie linnaruumis liikuvaid hidžaabides naisi.