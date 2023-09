KUULA | Skandaalne petmine, kirikumehest murdja ja välksuhe: mida arvata Eestit raputanud suhteskandaalidest?

Teine kõneainet pakkunud suhtelugu on seotud armastatud näitleja Jan Uuspõllu ja tema nüüdseks ekskaaslase, ilusalongi omaniku Brigitta Antoniga. Paari vahel lahmatas kevadel selline armuleek, et Jan kolis lausa kodust enda abikaasa ja paariaastase lapse juurest ära. Suve hakul leekima pannud armastus lõppes aga juba augustis otsa, kui Jan teatas meediale, et paari suhe on läbi ja mees on tagasi koju lapse ja abikaasa juurde kolinud.