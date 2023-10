10 iluküsimust

Hommikul pesen nägu külma vee või jääkuubikutega, seejärel kannan suviti näole kerge seerumi peptiididega ja toonitud päikesekaitsekreemi SPF 50, sügisel ja talvel aga niatsiinamiidiga seerumi ja hüaluroonhappega niisutava kreemi. Õhtuti puhastan näo nahabarjääri kaitsva vahendiga, Cetaphil või CeraVie on lemmikud, ning kasutan naha vajaduse järgi kas The Ordinary seerumit retinooli ja skvalaaniga või hüaluroonhappega öökreemi. Nahahoolduse võti on regulaarsus.

2. Kas sul on välja kujunenud oma lemmikhooldustooted?

Ühed lemmikutest on Eucerini sarja Hyaluron-Filler hüaluroonhapete ja SPF-filtriga pehmed päevakreemid, mis on kerged ja peaaegu lõhnata. Näiteks praegu kasutan hommikuti Hyaluron-Filler + Elastic Rose SPF 30 päevakreemi – annab värske jume. Väga meeldivad The Ordinary seerumid. Juba mitu aastat tarvitan apteegikosmeetikat – La Roche-Posayd, Avéne'i... Kui läheb väga hästi, siis luban endale Carita kreeme.

3. Millise eksklusiivse iluprotseduuriga end aeg-ajalt hellitad?

Aparaatne näohooldus ja käsitsi näomassaaž on parimad!

4. Kui saaksid valida üksikule saarele kaasavõtmiseks vaid ühe hooldusvahendi, siis mis see oleks?

Hambapasta.

5. Missugused on sinu põhimõtted meikimisel? Mis peab kindlasti olema?

Meigin ennast vähe, mulle meeldib puhas, ilus ja terve nahk. Mõnikord kasutan toonitud päevakreemi või segan Chaneli jumestuskreemi päevakreemiga, mille kannan peale veidi niiske pintsliga – mul on imeline Korea pintsel, mis annab supernaturaalse tulemuse. Alati kasutan põsepuna ja õrna värvi huuleläikeid ja kui lähen välja, siis ka Chaneli ripsmetušši.

6. Kuidas hoolitsed juuste eest?

See on lihtne, mul on imeline juuksur, üks ja sama juba kaheksateist aastat. Iga viie nädala tagant teeb ta mu juurtele värskenduskuuri ja lõikab kuumakääridega otsad. Parim kamm on minu sõrmed ja meretuul.

7. Milline on sinu kehahooldus?