Hingeside lahkunutega

On märkimisväärne, et eesti talupojaühiskonnas oli hingede teispoolsuseks ettevalmistamisel ja leinajate psühholoogilisel toetamisel võtmeroll just naisel. See tundub lähtuvat loogikast, et kuna naine jõuab lapsekandmise ja sünnitusega teispoolsusele üsna lähedale, on talle see tee juba tuttav. Naist on peetud pädevaks ka matustel itkulaulude abil lahkunuga suhtlussilda hoidma ja samas elutervet distantsi looma. Kauni poeetikaga surnuitkudel on lahkunu lähedastele olnud emotsionaalne tähendus. Nende äärmiselt intensiivne ja tundeküllane esitamine võimaldas sugulastel piiratud aja jooksul välja elada kurbust ja leina. See oli tihendatud hüvastijätuakt, mis aitas leppida paratamatusega, et armastatud inimene on lahkunud teispoolsusesse ega ole enam füüsiliselt kättesaadav.