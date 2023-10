Ma ei saanud aastaid orgasme... kuni vahetasin kaaslast

„Ma ei saa aru, kas asi oli enne minus või temas,“ usaldas mulle isiklikku laadi sisekaemusliku küsimuse sõbranna, kes aasta tagasi kaaslasest lahku läks. Kui Piia elus oli kahe kaaslase vahel kümnekuune üksi olemise periood, siis teine sõbranna, nimetagem teda Annaks, sukeldus Tinderisse „lihtsalt meelelahutust“ otsima juba paar nädalat pärast suhte lõppu. Mõlemad on ühel nõul: varem suhtusid nad seksi pigem kui kohustusse, erilist naudingut ei tundnud. Nüüd aga on naiste ees avanenud justkui uus maailm. Ühest küljest mõjub see neile erutavalt, teisalt tekitab ka palju küsimusi.