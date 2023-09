VIDEO | Sombuste sügispäevade ravi! Kinodesse jõuab klassikat elustav uus kodumaine komöödia

Laiemale avalikkusele on ilmselt tuntum hilisem telelavastus, kus vigaseid pruute mängisid Guido Kangur ja Andrus Vaarik, ärapõlatud peigmehi aga Aarne Üksküla ja Lembit Ulfsak. „Hea huumor on ajatu ja nüüd toomegi kultuslikuks saanud komöödia taas suurele ekraanile koos noorte näitlejate põlvkonnaga,“ lisab Kuld.

„Ees ootab pime ja sombune osa aastast, kus naer on tervisele hädavajalik. Komöödia on keeruline žanr, aga „Vigased pruudid“ algtekst pärineb Eesti läbi aegade suurimalt klassikult ja filmi loonud Ergo Kuld on end komöödiafilmide režissöörina juba tõestanud filmides „Suvitajad“ ja „Talve“,“ märgib filmi produtsent Kristian Taska . Eduard Vilde jutustusel „Vigased pruudid“ põhinevas mängufilmis astuvad mulkidest kosilaste rollis üles Pääru Oja (Enn) ja Kaspar Velberg (Jaak) ning noorte armastajatena Maarja Johanna Mägi (Leena), Oskar Seeman (Joosep), Maria Teresa Kalmet (Miina) ja Simo Andre Kadastu (Juhan). Teistes osades Harry Kõrvits (Lipuvere peremees Mart), Tarvo Vridolin (mölder), Meelis Rämmeld (kasakas) ja Margo Mitt (kõrtsmik).

Filmi režissöör ja operaator on Ergo Kuld, kelle käe all on valminud ka kinohitid „Suvitajad“ ja „Talve“. Produtsendid on Kristian Taska Taska Filmist („Suvitajad“, „Talve“, „Klassikokkutulek“, „Sangarid“) ning Tanel Tatter ja Veiko Esken Apollo Film Productionsist („Talve“, „Suvitajad“, „Apteeker Melchior“, „Vanamehe film“).