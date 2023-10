Kuidas ehitada lapsele hea elu?

Praegused lapsevanemad pingutavad naba paigast, et anda oma lastele materiaalne heaolu, mida meil endal ei olnud. Huvitaval kombel võib hõbelusikas suus aga töötada lapse vastu. Näiteks on kuulsuste külluses kasvanud võsukesed sageli kimpus depressiooni, melanhoolia ja motivatsioonipuudusega. See on mõistetav – kui sul ei ole millestki puudus, siis kuidas sa leiad jõudu, et pingutada? Kui kogu aeg on präänik suus, milleks hüpata porgandi järele?