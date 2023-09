„Tõenäoliselt on kõik mõelnud, et tuumaenergia on põnev.“ Kuidas noore naisena energeetikasektoris läbi lüüa?

Gümnaasiumis käies tundis Elise, et oli tugevam reaalainetes, kuigi nautis pigem humanitaaraineid. Seega proovis ta kätt erinevatel suundadel. Näiteks testis ta ajakirjaniku ameti sobivust koolilehe peatoimetajana ja gümnaasiumi lõputöö tegi ta arhitektuuris, et kunstiajalooga lähemalt tutvuda. Paralleelselt tundis Elise huvi energeetika vastu. „Ma arvan, et tõenäoliselt on kõik inimesed mingil hetkel elus mõelnud, et tuumaenergia on põnev,“ mõtiskleb ta.

12. klassis nägi ta videot lainete energia kasutamisest elektri tootmiseks. Sel hetkel tundis ta esimest korda, et taastuvenergeetikast võiks saada tulevane eriala.

Elise räägib, et sai haridusmessilt Tallinna Tehnikaülikooli voldiku soojusenergeetikat tutvustava õppekavaga. „Seal oli välja toodud palganumbrid, mida selles valdkonnas võiks teenida. Tol hetkel olid need minu jaoks ulmelised,“ meenutab ta. Lisaks selgitas voldik, et õppekava puudutab ka taastuvenergeetikat ja loob eelduse välismaal tuumaenergeetika õppimiseks. „Nii saigi minu jaoks otsus tehtud.“

Ehitusse ja tagasi

Bakalaureuseõpingute järel soovis Elise energeetika hoopis ehitusvaldkonna vastu vahetada. Ta alustas õpinguid kütte ja ventilatsiooni magistriõppes ja läks Enefit Greeni päikeseelektri projekteerija praktikale. Pärast poolt aastat oli selge, et kütte ja ventilatsiooni eriala ei pane silma särama.

„Siis võtsingi julguse kokku ja kandideerisin Šotimaale Strathclyde´i ülikooli taastuvenergiasüsteeme õppima,“ sõnab Elise. Šotimaal on tavaks, et magistriõpe koosneb kahest semestrist ning lõputööga alustatakse teise semestri lõpupoole. „See annab võimaluse magistritöö suvega valmis kirjutada ning aastaga magistrikraad saada. Seega oli see väga mõnusalt kompaktne eriala,“ selgitas ta.