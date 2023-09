EESTI NAISE ARHIIVIST | Millega üllatas romantikute linnaks ristitud Maardu 1980. aastal?

Et terves linnas pole ühtegi puumaja – „Kõik elamud on kõigi mugavustega, ehitatud suhteliselt hiljuti.“ Et kohapeal on võrratu järv ja rand – „Maardu on suvel uskumatult roheline.“ Ja, rõhuga, et linnas elab palju lapsi. Seda kinnitab Harald Leppiksoni foto Kallavere kaupluse eest, millel kümned Maardu mudilased lugejale lehvitavad.