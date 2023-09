Siis lugesin lugu „Hapraks kulunud elulõng“ – nii tähtis ja kõige vajalikum lugu üldse. See liigutas mind ja ma mõistan, et abi vajavad ka need, kes on sellise inimese kõrval, kes suitsiidimõtetega vaevleb. Aitajat peab ka aitama. Ma nii loodan, et selliseid lugusid ei jagata mitte ainult ajakirjades, vaid ka lasteaias, koolis ja töökohtades, kus me iga päev käime. Kui kodus on juba asjad „hukas“, siis teinekord inimene avab end veidike tööl, nagu selle loo alguseski, et me oskaksime ja oleksime valmis reageerima.

Parim artikkel mu meelest oli Tiina Ristimetsast! Nii äge naine! „Olen oma elu poolt. Valin iseennast. Enne vajasid tähelepanu lapsed ja töö. Pole mitte mingit õigustust mitte elada iseendale.“

On palju naisi, kes ei saa kunagi elada iseendale – ja kas nad kõik seda tahavadki... Meil on erinevad elud ja unistused.

Ma olen aastatega aru saanud, et mina just nii tahangi elada: iseendale, aga alati oma perega koos, kes on mu turvavõrgustik, et jaksaksin vastu seista maailmas toimuvale. Mulle meeldib endast mõelda kui suure lossi majapidajast, kelle teha on kõik see, et su lähedased tunneksid õhtul koos ennast mõnusalt ja oodatuna.

Teen tööd oma unistuse nimel ja vahel elan pilvedes, nagu mu abikaasa tihtipeale ütleb, aga mulle see meeldib, nii elada. Jah, ma armastan oma hobisid, oma sõbrannasid ja hindan väga nendega koos veedetud aega. See kõik aitab mul olla parem mina ja mitte unustada iseennast. Nüüdseks võin öelda, et armastan ennast! Vahel meenutan perele ka: arvestage seda, et kui minul on hea olla, siis on teil kõigil hea olla! Käthlin