Lähene ilule terviklikult! Nipid, kuidas hoida end säravana nii seest kui ka väljast

„Tead, ma käisin fantastilises näohoolduses, kus kõike tehti nii teistmoodi, nii kõikehõlmavalt,“ jagab mulle sõbranna, ise särades kui täiskuu. Ühele massaažile järgnes teine ning ette võeti nii mitmed piirkonnad, et lõpptulemusena oleks justkui kogu keha uueks saanud. Tuli välja, et sõbranna koges salongis holistilist ilurituaali, ning mõistagi tekkis mul huvi – mida holistiline lähenemine ilule üldse tähendab ja kas võiksime seda igapäevaselt ka ise kodus kogeda? Sest kui tulemus on selline, tahame seda ju kõik!