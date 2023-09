Eesti vanim teatrimaja 113! Millist lugu räägib Eesti Draamateatri hoone?

17. septembril 1910 toimus Saksa Teatri ülipidulik avaõhtu. Ajalugu on läinud nii, et Eesti Draamateatri kasutada on praegu Eesti vanim teatrimaja.

Ajalugu on läinud nii, et see möödunud sajandi alguse multikultuurse Tallinna arhitektuuripärl – Eesti pealinnas vene arhitektide poolt saksa teatrile ehitatud maja – on nüüd Eesti Draamateatri koduks. Paekivist maja Pärnu maantee nurgal on saanud nii oluliseks osaks Eesti Draamateatri identiteedist, et tuleb meenutada: majal ja teatril on kummalgi oma lugu ja oma algus, kokku sulasid need alles ajapikku. Ja nagu ikka elus – võinuks minna ka teisiti.