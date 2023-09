Õnnelikud hommikud, päevad ja ööd

Küllap meil kõigil on erinevaid kogemusi ja tuttavaid. Igapäevaelu keerulisus loob juurde erinevaid konsultante. Isegi ju teenin leiba kommunikatsioonikonsultandina. Aga mul on töölaual hoiatus: I am not the queen of f...ing everything. Maakeeli siis, et räägi ainult seda, mida tead. Minu töö teeb mind õnnelikuks. Ma ei ole perekonnanõustaja, ma olen kommunikatsioonikonsultant. Klientide arvates väga hea. Õnneks olen õppinud oma sõnu kaaluma ja tean, et ka ajakirjanik küsib kommentaari minult kui eksperdilt, mitte lihtsalt arvamust ühelt rõõmsalt maanaiselt. Vahel on kommentaari andmata jätmine parim kommentaar. Olen õppinud keelt hammaste taga hoidma enne, kui hambad suust läinud. See tarkus ja minu imeline hambaarst teevad mind õnnelikuks.