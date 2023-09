„Arst ütles, et 50:50 – hakkan veel normaalselt käima või ei.“ Birk Rohelend hulljulgusest ja ohtude otsimisest

Viis nädalat käisin kipsiga ringi, kuni lõpuks sain operatsioonile. Arst ütles, et 50:50 – hakkan veel normaalselt käima või ei. Ühe reielihase tipp kõhetus, põlvest lõigati välja hunnik vajalikke tükke. Otsustasin, et käin! Et pole võimalustki, et jään põdema ja lonkan. Treenisin ennastsalgavalt, hülgasin kogu hirmu. Liikuvuse ja jõu sain tagasi, ebastabiilsus jäi: koos käsuga enam mitte kunagi uisutada, suusatada, mängida palli või kõndida ebatasasel pinnal. Pikemaid maid ma enam käia ei saanud – umbes kolmandal kilomeetril teatas jalg, et aitab küll, lähme nüüd koju.