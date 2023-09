Riiklikult perelepitusteenuselt sai esimesel tegevusaastal abi üle pooletuhande perekonna

Sotsiaalkindlustusameti perelepitusteenuse juht Rea Uudekülli sõnul on teenuse esimene aasta näidanud selle olulisust ja vajadust ühiskonnas. „Üha rohkem peresid mõistab perelepituse positiivset mõju ning on valmis saavutama rahumeelseid kokkuleppeid oma ühiste laste nimel,“ märgib ta ning lisab, et selleks, et veelgi enam inimesi mõistaksid perelepituse eeliseid ja võimalusi, on oluline jätkata teavitustööd ning teenuse laiemat tutvustamist.