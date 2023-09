Ettevõtlik ukrainlanna õpetab Saaremaal eakatele joogat ja peab mobiilset raamatukogu

Eelmise aasta 5. aprillil saabus pere Eestisse. Tagasi rahulikku keskkonda, aga hoopis uude. Viieaastane tütar ja kolmene poeg kasvavad nüüd ema ja isaga Saaremaal. Küsimuse peale, kuidas pere just Saaremaale elama sattus, vastab Liudmyla, et ta tutvus ühe vahva Eesti perega, kes pakkus neile aastaks saarel tasuta maja kasutada. „See on imeline maja ühes külas, mere ja metsa lähedal. Niisiis kolisime siia,“ sõnab Liudmyla.