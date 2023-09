RAAMATUKATKENDID | Taylor Jenkins Reid „Malibu tõuseb tuhast“

Nina nägi, et olud olid täna head, kena ummiklainetus rullus Little Dume’i poole. Ta vaatas, kuidas järjekordsed lained kaldale rulluvad, vaatas, kuidas need jäid lainelauast puutumata. See näis tragöödiana. Need lained, mis üksipäini randa rullusid, ilma et keegi neid endale allutaks.