Juhusuhted või siivsad monogaamsed abielud? Mida ütleb ajalugu Eesti aladel elanud inimeste kohta?

Nii võttis pastor Johannes Pommeranus ühes kirjas piiskopile (1627) olukorra Eestis kokku: „Liiderdamise ja hooratööga tegeletakse küll siin.“ August Wilhelm Hupel imestas oma 1774. aasta raamatus: „Ainult mõned üksikud vanemad kurvastavad, kui nende tütar rasestub. Tüdrukut poisi käte vahelt magamas leida pole nende seas häbiasi. Nad ütlevad, et see pole midagi halba, vaid vana pruuk. Samas võivad nad ka täiesti süütult kõrvuti magada, kui nad on väsinud ja puhkust vajavad.“