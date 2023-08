KUULA | Suhtejutud. Kui sõber jääb suhteprobleemide vahendajaks: kuidas seda vältida ja sellest välja tulla?

Teema sai alguse lugeja kirjast, kus viimane kirjutas, et on jäänud kahe hea sõbra suhteprobleemide justkui vahendajaks. „See kõik tekitab minus ebamugava tunde, sest ma ei taha kummagi ees salatseda, kuigi mõlemad on seda palunud,“ seisab lugejakirjas.