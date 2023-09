10 iluküsimust

Üks reegel, mille järgi käitun, on: alati meik maha! Päevakreemide ja -seerumite puhul on mulle oluline, et need oleksid sügavalt niisutavad, sest mu nahk lihtsalt joob, nagu oleks kaevul! Õhtuti on mu ilurituaalid suhteliselt tagasihoidlikud – meigieemaldus ja õrn seerum peale, et nahk saaks öösel hingata ja mürke väljutada. Just jõudis minuni ka Plumi LED-näomask – ootan tulemusi pikisilmi!