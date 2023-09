Ühel päeval helises mu mobiiltelefon. „Tead, mis?“ teatas kunagise elukaaslase hääl. „Mul on sulle uudis – mul on ADHD!“ Tema hääles kõlas veider elevuse toon. „Ma ju tean,“ vastasin rahulikult, saamata aru, millest ta elevus tuleb. „Sa ütlesid seda mulle, kui diagnoosi said. Kümme aastat tagasi.“ Telefonist kostab muhelemist. „Nojah, aga vaata – mul on ju ADHD. Ega mina seda siis tookord tähele pannud.“