Kuidas valida signatuurparfüümi?

Erinevalt masstoodanguna müüdavatest parfüümidest on tuntud brändide signatuurparfüümid hoolikalt läbi mõeldud. Need on enamasti unikaalsed ja haruldased, mille seast leiab igaüks just endale sobiva. Lõhnataju on üks inimese tugevamaid aistinguid ja võib vallandada terve tunnete laviini. Signatuurparfüümide lõhn kestab kaua ja on meeldiv nii kandjale kui ka teda ümbritsevatele inimestele. Sobiv parfüüm on oluline element, mis rõhutab teie olemust.

Valige õige noot

Üldiselt jagunevad parfüümid kolmeks nootide grupiks: tipu-, südame- ja põhinootideks. Tipunoodid on need, mida tunnete kohe, kui lõhna nuusutate. Südamenoodid tungivad esile siis, kui olete lasknud lõhnal mõnda aega „seista“. Viimaks, kui südamenoodid on hajunud, kerkivad esile põhinoodid, mis ongi tegelikult kogu parfüümi aluseks, tihti tummisemad kui teised.

Värske kui mereõhk või tummine kui tammevaat?

Lõhna valimisel on äärmiselt oluline, et tunneksite ka ise oma maitset. Laias laastus võib lõhnad jagada värsketeks, lillelõhnalisteks, puidusteks ja idamaisteks. Kui armastate magusaid noote, soovitame valida lõhnu, kus oleksid esindatud gardeenia, jasmiin, roos või mõni muu õieline. Kui armastate värskust, on väga hea valik tsitruselisi sisaldavad lõhnad. Idamaised parfüümid viivad teid muinasjutulistesse kaugustesse oma magusate, vürtsiste ja eksootiliste nootidega, kust ei puudu sageli ka vanill. Kas teile meeldivad pidulikud lõhnad, mis on aromaatsed ja mõjuvad kui jalutuskäik metsas või õhtu džässiklubis? Siis on teie jaoks puidunootidega lõhnad, kus tunnete vanade tuttavatena näiteks tamme, sandlipuud või miks mitte patšulit. Mäletate seda lõhna, mis rannaäärsest metsast pärast ujumist ninna jõudis?

Mida valida?

Et valik olek lihtsam, anname ka mõned variandid, mis on hetkel väga populaarsed, ja tutvustame neis leiduvaid noote.

Gucci Flora Gorgeous Garden