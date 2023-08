ARMASTUSE ANKEET | Andri Luup: esmalt võiks armuda armastatusse, siis teab hiljem, milline on õige armastus, isegi kui argisus vahel kimbutab

Mind häirib teistes kultuurides ringi uidates, et inimesed vehivad oma südamete, love’idega ja friend’idega liiga vabalt ringi. Mu armas abikaasa ikka naerab, kuidas ma Egiptuses käisin – see oligi ainus kord, kui olen kuurordis käinud. Hotellis oli kaupmees, kes müüs kohvi ja ravipalsameid, ta ütles mulle laia naeratusega „my friend„. Solvusin, kui avastasin, et ta ei olegi päriselt mu sõber, vaid ainult kõlksutab. Kättemaksuks hakkasin tema Türgi kohvi igal hommikul tasuta joomas käima, sest ta ise ju kutsus ja ütles, et tule alati. Seal ta istus morni näoga ja keetis oma lürri, sest nii ta seda ei plaaninud. Ta ei arvestanud, et sõnadel on ka tagajärg. Kui sõna ja tegu lahutada, on minul raske mõista, millistel sõnadel on tähendus ja millistel mitte. Siis ei tähenda ka sõna „armastan“ midagi.