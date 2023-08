Hapraks kulunud elulõng

„Suitsiid on raske teema, aga me peame sellest rääkima. See on sõna otseses mõttes elu ja surma küsimus,“ lausub Heli. Aastas võtab Eestis endalt elu ligi 200 inimest. Nende ootamatu lahkumine puudutab omakorda veel ligi 27 000 inimest, kelle päevi varjutavad segadus, viha, valu...