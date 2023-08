MOESPIKKER | Kaelaava muudab täielikult välimust. Milline kaelus sobib sinu kehatüübile ja mida tasuks vältida?

Hiljuti kirjutas meile Natalia, kes tunnistas, et luges Nora Ephroni raamatut „I Feel Bad About My Neck“ ja tundis ennast ära: vanemaks saades keha muutub ja erilist muret tekitab just kaelapiirkond. Nataliat huvitas, mida peetakse „sobilikuks“ ja kuidas leida inspiratsiooni, kui enesekindlus on kõikuma löönud.