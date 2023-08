Rita Rätsepp soovitab: viis olulist vestlust vaimsest tervisest, mida kõik peaksid kuulama

Taskuhäälingu varasalve on kogunenud mitmeid väärtuslikke ja põnevaid episoode, mille külalisteks on oma valdkonna eksperdid ning inimesed, kellel on suur kogemus vaimse tervise ja heaolu edendamisel. Palusime saatejuht Rita Rätsepal nimetada episoode, mis ühel või teisel põhjusel on teda enim kõnetanud.

„Tegin soovituse selle põhjal, mida arvan, et tänases päevas oleks vast kõige rohkem vaja ikka ja jälle endale meelde tuletada,“ täpsustab ta.

Elamise kergus: kuidas olla oma elu lavastaja?

Kuidas saaksime endalt heita „elamise raskuse“ ehk mõtteviisi „kui raske see elu ikka on“? Holistiline terapeut Katrin Alujev, raamatu „Elamise kergus“ autor räägib saates ka oma kogemusest, kuidas tema jõudis muutusteni enda sees ning seeläbi muutis oma elu. Ta jagab mitmeid praktilisi harjutusi.

Milline on mõtlemise roll kriisiga toimetulekus?

Kriisi- ja leinanõustaja Naatan Haamer selgitab, kuidas me käitume kui oleme ise kriisis või leiame ennast olukorras, kus peaksime olema kellegi toetaja rollis. Lisaks tuleb saates juttu sellest, miks me käitume inimestena kriisiolukordades erinevalt ja kuidas me võiksime ennast ning teisi hoides ja toetades tegutseda. Kas abi küsimine on nõrkus või tugevus? Räägitakse ka kriisinõustaja tööst.

Unenägu on justkui salauks meie hinge

Psühhoanalüütik Ants Parktal räägib saates, kuidas unenäos esinev peegeldab selle nägija sisemaailmas toimuvat. Kas kõik inimesed näevad unenägusid ja kas kõik unenäod on märgilise tähendusega? Kust ja miks tulevad unenäod ja mis on une eesmärk? Mida unenäod meile meie enda kohta räägivad?

Ants Parktal tutvustab saates ka harjutust, mille abil saab igaüks analüüsida oma unenägu ja saada võimaliku vastuse enda sees toimuvale.

Liiga tihti arvatakse, et vaimne tervis on purunematu. Kuidas ja kui palju peab puhkama?