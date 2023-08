Kolm põletavat küsimust noorte naiste tervise kohta, mida ei julgeta küsida

Iga neiu, kellel on menstruatsioon alanud, võiks seksuaaltervise nõustaja juures ära käia, et tekkinud küsimustele vastused saada ning kontrollida, kas kõik toimib nii nagu peab. Eriti, kui tsükkel põhjustab intensiivseid valusid .

Arsti või ämmaemanda visiit ei tähenda, et kohe toimuks ka läbivaatus, see võib piirduda ka vestlusega. Alles siis kui arst peab uuringuid vajalikuks, lepitakse kokku edasised sammud.

Arstide ja ämmaemandate visiidid noorte nõustamiskeskustes on kuni 26. eluaastani nii ravikindlustatud kui kindlustamata noortele tasuta, nii et kõikidel neidudel ja noormeestel on võimalus oma delikaatsete muredega professionaali poole pöörduda.

Miks on vahekord kohati ebamugav või valulik?

Üks lahendus, mis võib leevendust pakkuda, on libesti kasutamine. Kuid kui probleemid on ikkagi püsivad ja suured, tuleks pöördud naistearsti poole, kes oskab vajalikke uuringuid läbi viia ning vajadusel edasi mõne spetsialisti juurde suunata.

Samuti on väga oluline enda ja oma partneri intiimhügieen korras hoida ja ka pärast vahekorda vetsus käia, et vältida bakterite kogunemist ning ebameeldivuste teket.

Kas ravimitega menstruatsiooni edasilükkamine on ohutu?

Iga naise isiklik kogemus ravimite ja rasestumisvastaste vahenditega on erinev, kuid siiski tuleb meeles pidada, et igal ravimil on toimed kui ka kõrvaltoimed. Et teada saada, kuidas mingi ravim sinu keha ja enesetunnet mõjutab, võiks iga inimene enne ravimite tarvitamist kõrvaltoimetega tutvuda. Sellisel juhul saad kaebuste tekkimisel õigel ajal arstiga ühendust võtta.