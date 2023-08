Kui oma abikaasaga kokku sain, siis kartsin väga, et mu ärevushood saavad sellele suhtele saatuslikuks. Milline mees suudaks olla naise kõrval, kes ilma mingi näilise põhjuseta võib muutuda ülimurelikuks? Päris suhte alguses oligi meil esimene proovikivi – üks mu paanikahoogudest. Õnneks juhtus see siis, kui veetsime õhtut tema juures kodus. Istusin lõõtsutades tugitoolis, suutmata rääkida. Tema lihtsalt võttis mul ümbert kinni, silitas selga ja kordas rahulikult, et kõik saab korda. Pärast seda õhtut olin kindel, et tema on minu jaoks õige inimene.