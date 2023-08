Meie esivanemad uskusid, et alastus on võimas. Miks nad seda tegid ja mis puhul end lahti riietada?

Neis ühiskondades, kus alastus on seotud seksuaalsusega ja keha on tavajuhul kaetud, väljendub enam ka alastioleku usundiline sisu. Euroopa kultuuris viitab alastus – vähemalt viimastel sajanditel – valdavalt tavavälisusele, kristliku õpetuse kaudu lisaks pärispatule, himule ja häbile. Ainult neitseid on peetud nii vooruslikuks, et nende alastus võis sümboliseerida ühtaegu ka puhtust ja süütust.