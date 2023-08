VITAMIIN | Ruumidiplomaatiast telefonimängudeni – neli soovitust, mida augustis teha

Diplomaatilised toad

Paljudes riikides võime leida lapikese Eestimaad – need on Eesti saatkonnad Pariisis, Londonis, Riias… Kui ma diplomaadist abikaasaga 2006. aastal Pariisi kolisin, hakkas seal just valmima saatkonnahoone. Maja avamine toimus vabariigi aastapäeva paiku, rõõmu oli palju! Kohe sai seal korraldada vastuvõtte Eesti riigile olulistele inimestele, elu läks käima. Rääkimata välisametnike parematest töötingimustest.

Nutikalt veedetud aeg

Paar minutit lauamängu aitab mul rahuneda. Selleks tarbeks olen telefoni valinud mõned lauamänguäpid, kus saan täitsa üksinda mängida. Mõnusaks nokitsemiseks soovitan malelikku Onitamat , mille reeglid saad selgeks minutiga. Keerukamad, ent vahvad on Cartographers , kus „kaardistad“ tundmatut maad, ja Ganz Schön Clever , milles loobid virtuaalseid täringuid ja pead need kindlate reeglite järgi mängulauale paigutama. Liis

Mõni koht kutsub!

Teist aastat järjest sai jaanijärgsel päeval mindud seltskonnaga Habaja Viinavabrikusse . Tallinnast vaid 45 minuti kaugusel asub tore pereresto, kus pakutakse õuemurul kiviahjupitsat ja omatehtud jooke – alkoholiga ja ilma. Pererahvas on sõbralik, pitsad viivad keele alla! Vali lauake õunapuu all, marjapõõsaste vahel või tiigiveel ja muudkui naudi. Tiina

Tutvus jooksuga

Mart Einasto raamatust „Jooksmise ülistuseks“ saab kindlalt tüvitekst. Paras 400leheküljeline „klots“, mida on tänu heale liigendatusele lihtne lugeda või sirvida, mõnes kohas süvenedes, teisest silmad üle lastes. Kui kusagil kuklas on tiksunud mõte, miks mitte jooksma hakata, ja samas pole head mõtet, kuidas alustada, saab siit hüva nõu. Inspireeriv on see samuti neile, kes on aastaid turvaliselt loksunud tuttaval ringil, samuti maratoni sihtijaile. Heidit