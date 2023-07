Jaguari kunstiprojekt „Driven by Design“ – loomingulise väljenduse ja julguse pidu

Jaguar Baltics tunneb suurt uhkust uuendusliku kunstiprojekti „Driven by Design“ üle, mis loodi, et inspireerida noori kunstnikke eneseväljenduse ja loomingulise vabaduse muutlikul teekonnal. Koostöös andekate Baltimaade kunstnikega julgustab projekt kunstnikke väljendama oma ainulaadseid ideid ja visioone. „Driven by Design“ kehastab Jaguari vankumatut pühendumust autentsusele ja loovuse toetamisele.

„Meie missioon on tõsta kaubamärgi väärtust, tehes autentset, loomingulist ja tõeliselt murrangulist koostööd meiega sarnaselt mõtlevate kaubamärkide ja üksikisikutega,“ ütles Jaguar Land Rover Balticsi turundusjuht Jakub Brodewicz.

Jaguar teeb koostööd tunnustatud luksusdisaineri ja stilisti Kasheriga, et luua rabav minikollektsioon, mis on inspireeritud Kasheri põnevatest kogemustest viimase põlvkonna Jaguar F-Pace’iga. Stilisti loomingut, sealhulgas rõivaid ja peakatteid, esitletakse kahel moeetendusel, mis tabavad Jaguari uuendusliku disainifilosoofia olemust.

„Mul on äärmiselt hea meel ja au sellest kõigest osa võtta. Tegelikult pole Jaguaril õrna aimugi, mis suunda ma seekord liigun. See on fenomenaalne! Minu missioon siin elus on muuta inimesed ilusamaks. Selles projektis lasen oma sisemisel loovusel ja plahvatusel võimust võtta,“ ütleb Kasher.

Disaineri erakordse kollektsiooni esmaesitlus toimub oktoobris mainekal Sky&More'i moe-show'l. See glamuurne sündmus, millest võtavad osa kuulsused, ettevõtjad ja moehuvilised, on ideaalne platvorm Jaguari kunstiprojektile „Driven by Design“. Mood ja autodisain sulanduvad ühte.

„Driven by Design“ on kõrgetasemelisuse, loomingulise väljenduse ja julguse pidu. Kollektsioonis torkavad silma julged värvid, nagu erkroosa, tumesinine ja must, ning erinevad materjalid, nagu kangas, nahk, plast, narmad, pärlid ja metall.