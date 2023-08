Kindlasti armusin ma juba algklassides ja teismelisena erinevatesse meessoost isikutesse, kuid tõeline esimene armumine oli alles 10. klassis. Olen väga õnnelik, et kogesin sellist puhast tunnet. Mäletan, kuidas ta mind juba paar aastat piidles, võttis koolipidudel tantsima jne, aga mulle jõudis see tähelepanu alles hiljem kohale. See oli ilus aeg. Liblikad olid kogu aeg kõhus. Võisime tundide kaupa käest kinni jalutada küll kuuvalgel, küll päikesepaistes. Praegu oleme lihtsalt sõbrad.