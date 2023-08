Lähene ilule terviklikult

Et holistiline lähenemine hõlmab tervikut, siis nõuab see teadmisi inimese anatoomiast, füsioloogiast ning energeetikast. On üsna tavapärane, et kaasatakse ka teisi spetsialiste, näiteks nõelraviarst, toitumisspetsialist või bioresonantsi asjatundja.

Mida me võiksime ise iga päev teha, et säravad ja kaunid välja näha? Annely nõuanded on järgmised.

Regulaarsus on edu võti

Hoia põhirutiin paigas

Kõige tähtsam on nahka iga päev vastavalt vajadusele puhastada. Puhastustoode olgu hell naha ja mikrobioomi vastu, samas peab see suutma lahustada naha pinnal leiduva tolmu, meigi, rasu ning võimalikud jääkained, mis kehast väljuvad või väliskeskkonnast lisanduvad.

Miinimumprogrammi peaks kuuluma ka lümfitööd ergutav praktika ja enesemassaaž. Näiteks panevad lümfisüsteemi tööle hommikune jooga, kerge võimlemine või kasvõi kolmeminutiline keha raputamine, samuti enne dušši keha kuivharjamine. Tähtis on valida praktika, mis sobib niivõrd hästi, et teed seda kindlameelselt iga päev.

Viimaks on olulised naha vajadustele sobiv näoõli või -kreem ning näomassaaž. Viimast võib teha näppude või muu vahendi abil, näiteks on väga tõhus kansa wand, mille vasesisaldusega otsik toimib antibakteriaalselt ja põletikuvastaselt. Häid tulemusi annab ka ultraheliga gua sha – väikeste näsakestega kergelt võdisev vidin, mille kasutamine lisaks näopuhastustootele annab eriti hea tulemuse just probleemse naha korral. Või kui kasutatakse palju meiki ja see on vaja korralikult eemaldada.