10 iluküsimust

Pean oluliseks C-vitamiini seerumeid ja head päikesekaitset. C-vitamiini seerumeid kasutan eri firmade omi, kuid näo päikesekaitsekreem on mul kindel lemmik: Supergoop Glow Screen SPF 40, mis on mõnusalt vedel ja õrnalt beežikas. Kehal kasutan sama brändi toodet Play Antioxidant Body Mist SPF 30. Need on meresõbralikud vahendid, mis ei jäta valget kihti ja imenduvad hästi – niisuguste omadustega tooteid on väga raske leida.

Nooremana vihkasin ripsmetušši ja arvasin, et see annab mulle liiga nukunäo. Nüüd, neljakümnendates, leian, et meikimine on päris lõbus ja mängin sellega vastavalt stiilile ja tujudele. Praegu kasutan tihti YSLi sinist ripsmetušši, Marc Jacobsi hõbedast lauvärvi (ainult täpikesena!), Benefiti kulmuharja ja silmalainerit ning Dear Dahlia või Diori huulepulka. Huulepulkade puhul on mul praegu põhimõte, et mida matim, seda parem. Lemmiktoode, ilma milleta ma ei reisi, on ka Westman Atelier Vital Skin Foundation Stick.