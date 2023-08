Thomas Jeffrey Hanks, keda kõik sünnist saati Tomiks kutsuvad, on nautinud põnevat ja vägagi edukat näitlejakarjääri. Kes meist poleks näinud kultusfilme „Unetus Seattle’is“, „Apollo 13“, „Sulle on sõnum“ või „Da Vinci kood“? Need on vaid mõned näited tema viljakast elutööst ja tundub, et ka lähenev 70. sünnipäev ei pane meest tempot maha võtma.