Kui olin noorem, meeldis mulle riskida. Riskimises on midagi seksikat: olla kiirem, julgem, pöörasem, väljakutsuvam kui keegi teine. Panna ühiskonna reeglid ja tavad proovile, tõestada, kui palju on meis tsivilisatsiooni, mis eraldab meid tõest. Öelda oma arvamus otse välja, ilustamata, säästmata. Vaadata kas või surmale näkku, et tunda end elusana.