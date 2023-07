AUGUSTI HOROSKOOP | Milline tähemärk sukeldub müstikasse, kes peaks alustama äriprojektidega ja kellel tuleks hoopis puhata?

Tunned end omas elemendis hästi, õhus on omajagu nostalgiat. Veenuse retrograad võib su ellu tagasi tuua armastatud mehe minevikust. On sinu otsustada, kas hakata vana suppi üles soojendama – sel on omad võlud ja ohud. 16. augustil on Kuu loomine Lõvi märgis – salasoovide soovimise hetk!