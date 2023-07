Birk Rohelend: nii nagu saab esimesest pilgust armuda, võib ka esmapilgust üdini sõbruneda

Eri põhjustel ongi mind üles kasvatanud sõbrad. Nad on saanud selle tööga suurepäraselt hakkama, tehes minust avatud ja aktsepteeriva inimese, kes kuulab hea meelega ükskõik kelle ükskõik millist lugu. Välismaa sõbrad on võimaldanud vaadelda lähemalt teiste maade kultuuri ja rikastanud elu huvitavate nüanssidega. Muusikutest ja kirjanikest hingesugulastega olen jaganud kirge kunsti vastu – seda lõputuna ja asjatuna tunduvat pusimist, millest on vahel nii raske aru saada. Töö-, kooli- ja ülikoolikaaslased on saatnud mind teadmiste ja oskuste omandamise teekonnal. Sõbrad on saanud osa mu võitudest ja pettumustest, murest ühiskonna, tuleviku ja üldse kõigi inimeste pärast.